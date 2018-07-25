Emekçi Hızır

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan ders gibi paylaşım... Kaynarca, tatil fotoğrafının altına "Hayat sana güzel. Biz de kaporta düzeltelim" yazan takipçisine "Biz de çok çalıştık hala çalışıyoruz" yanıtını vermişti. Kaynarca dün ise kamyon fabrikasında çalışırken işçi tulumuyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Bu kareyle de liseyi 7 yılda tamamlayan Kaynarca'nın oto fabrikasında 1979'da 7 ay çalıştığı ortaya çıktı.
'HAYAT O ZAMAN DA BANA GÜZELDİ'
Kaynarca, 1979 yılında Fiat fabrikasında çekilen bu fotoğrafına "Hayatın o yıllarda da bana güzel olduğu ve daha güzel olacağına inandığım yıllar" notu düştü.
'HAYAT O ZAMAN DA BANA GÜZELDİ'
Kaynarca, 1979 yılında Fiat fabrikasında çekilen bu fotoğrafına "Hayatın o yıllarda da bana güzel olduğu ve daha güzel olacağına inandığım yıllar" notu düştü.
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