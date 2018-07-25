Emekçi Hızır

fenomen dizisiHızır'ıders gibi paylaşım...tatil fotoğrafının altınayazan takipçisineyanıtını vermişti. Kaynarca dünçekilmiş fotoğrafını paylaştı. Bu kareyle deKaynarca'nın oto fabrikasındaçalıştığı ortaya çıktı.Kaynarca, 1979 yılında Fiat fabrikasında çekilen bu fotoğrafına "Hayatın o yıllarda da bana güzel olduğu ve daha güzel olacağına inandığım yıllar" notu düştü.