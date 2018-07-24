Aslı Şen, küçük oğlu Batu'nun yazı boş oturarak geçirmemesi için önceki gün soluğu İsviçre'de aldı. Şen, oğlunu İsviçre'deki TASIS (The American School in Switzerland) Yaz Okulu'na yazdırdı. 'Eğitim şart' diyerek oğlunu 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki okula kaydettiren sosyetik işkadını, kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Öyle ki dünyanın dört bir yanından gençlerin spor, bilim ve eğlence dolu bir eğitime tabi tutulduğu okulun kayıt ücreti tam 40 bin lira. Bir hafta süren eğitimler için velilerin ayrıca günlük 22 bin lira ödemesi gerekiyor. Yani Şen çiftine Batu'nun 1 haftalık eğitimi 200 bin liraya mal olacak.
Paralı eğitim
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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