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sahne kazası geçirmedi!

Son günlerde güzel oyuncu ile dillerden düşmeyen birlikteliğinin yanı sıra; , İmer ve İntizar olayında verdiği tepkiyle ve İntizar'ı cinsel tercihlerinden ötürü kovan yapımcıya verdiği cevapla adından sıkça söz ettiren 'ın sosyal medyada hızla yayılan sahnede düştüğü anların görüntüsü günün konusu oldu. Murat Dalkılıç'tan video ile ilgili açıklama geldi: ''Bu ben değilim...'' İşte o açıklama...

Murat Dalkılıç sahne kazası geçirmedi!

Mustafa Ceceli, Selin İmer ve İntizar olayında verdiği tepkiyle ve İntizar'ı cinsel tercihlerinden ötürü kovan yapımcıya verdiği cevapla, adından sıkça söz ettiren Murat Dalkılıç'ın sosyal medyada hızla yayılan sahnede düştüğü anların görüntüsü günün konusu oldu.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 11:56
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