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'in pazar şıklığı

Yaz sezonunu çocuklarıyla birlikte 'da geçiren , Yalıkavak Pazarı'nda görüntülenirken Günaydın'ın köşe yazarı Bülent Cankurt Burcu Şendir'in o hallerini yazdı.

9.520 TL'LİK PAZAR ŞIKLIĞI!

Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, yaz sezonunu çocuklarıyla birlikte Bodrum'da geçiren Burcu Şendir'i, Yalıkavak Pazarı'nda görüntülemiş.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 11:19
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