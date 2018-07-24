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Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, yaz sezonunu çocuklarıyla birlikte Bodrum'da geçiren Burcu Şendir'i, Yalıkavak Pazarı'nda görüntülemiş.
Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, yaz sezonunu çocuklarıyla birlikte Bodrum'da geçiren Burcu Şendir'i, Yalıkavak Pazarı'nda görüntülemiş.
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