En havalı yalanlama!

pırlanta yüzüğünü denize düşürüp kaybettiği iddia edilenyanıt gecikmedi. Eşi Ozan Baran'la 1 aydırtatil yapan ikoncan, önceki gün dev tektaşını paylaşıp altınanotu düştü. İkoncan, bu paylaşımıyla hem iddiayı yalanladı hem de hava attı.