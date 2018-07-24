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En havalı yalanlama!

En havalı yalanlama!
400 bin liralık pırlanta yüzüğünü denize düşürüp kaybettiği iddia edilen Süreyya Yalçın'dan yanıt gecikmedi. Eşi Ozan Baran'la 1 aydır Bodrum'da tatil yapan ikoncan, önceki gün dev tektaşını paylaşıp altına "Çok şükür yüzüğüm parmağımda" notu düştü. İkoncan, bu paylaşımıyla hem iddiayı yalanladı hem de hava attı.

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