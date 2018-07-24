400 bin liralık pırlanta yüzüğünü denize düşürüp kaybettiği iddia edilen Süreyya Yalçın'dan yanıt gecikmedi. Eşi Ozan Baran'la 1 aydır Bodrum'da tatil yapan ikoncan, önceki gün dev tektaşını paylaşıp altına "Çok şükür yüzüğüm parmağımda" notu düştü. İkoncan, bu paylaşımıyla hem iddiayı yalanladı hem de hava attı.
En havalı yalanlama!
Etiketler: Süreyya Yalçın , Bodrum
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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