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Artık resmen sevgili

Artık resmen sevgili
Dünya magazin gündemine Bella Hadid ile The Weekend yerleşti. 2016'daki aşklarını iş temposunu bahane ederek bitiren ünlü çiftin, Mayıs'ta yeniden bir araya geldiği iddia edilmişti. O dönem aşkı inkar eden süper model ile ünlü rapçi, beklenen itirafı yaptı. GÜZEL model, önceki gün instagram hesabından The Weekend ile gittiği Japonya tatilinden videolar paylaştı. Bu görüntülerle rapçiyle resmen sevgili olduğunu duyuran 'e en büyük destek ise kendisi gibi model kardeşi Gigi'den geldi.

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