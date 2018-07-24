Artık resmen sevgili

Dünyamagazingündemine Bella Hadidile The Weekendyerleşti. 2016'dakiaşklarını iş temposunubahane ederek bitirenünlü çiftin, Mayıs'tayeniden bir arayageldiği iddia edilmişti.O dönem aşkı inkareden süper model ileünlü rapçi, beklenenitirafı yaptı.GÜZEL model,önceki gün instagramhesabından TheWeekend ile gittiğiJaponya tatilindenvideolar paylaştı. Bugörüntülerle rapçiyleresmen sevgiliolduğunu duyuranBella Hadid'e enbüyük destek isekendisi gibi modelkardeşi Gigi'dengeldi.
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