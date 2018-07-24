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’de aşka geldiler

ABD’de aşka geldiler
Yedi aydır birlikte olan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın ABD tatili sürüyor. Yaz başında dil ve oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a giden oyuncu çift, önceki gün şehirde gezintiye çıktı. Deniz, kendisini burnundan öpen aşkıyla çektiği selfie'yi instagram'da paylaştı.

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