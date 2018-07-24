Yedi aydır birlikte olan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın ABD tatili sürüyor. Yaz başında dil ve oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a giden oyuncu çift, önceki gün şehirde gezintiye çıktı. Deniz, kendisini burnundan öpen aşkıyla çektiği selfie'yi instagram'da paylaştı.
ABD’de aşka geldiler
Etiketler: Furkan Andıç , Los Angeles , ABD
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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