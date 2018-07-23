Amine Gülşe'den sevgilisi Mesut Özil'e destek

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.
Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.
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