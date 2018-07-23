Yol Durumu
  1. Ünlü oyuncu ölümden döndü! O anlar kamerada

Amine Gülşe'den sevgilisi Mesut Özil'e destek

Amine Gülşeden sevgilisi Mesut Özile destek

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.

  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 11:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ