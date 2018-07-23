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'in yabancı hayranına verdiği cevap şok etti!

sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafın altına yabancı bir hayanının yaptığı yorumun üzerine Saat'in verdiği cevap görenleri şaşırttı. İşte o yorum...

Beren Saatin yabancı hayranına verdiği cevap şok etti!

Türkiye'nin ünlü isimlerinden Beren Saat, Erzurum'da HDP mitingi öncesi çıkan olaylarda sosyal medya hesabından HDP'yi savunan bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine bir de oyunu terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den yana kullandığını söyleyen Saat'ten şok edici bir açıklama daha geldi.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 14:45
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