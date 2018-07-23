Türkiye'nin ünlü isimlerinden Beren Saat, Erzurum'da HDP mitingi öncesi çıkan olaylarda sosyal medya hesabından HDP'yi savunan bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine bir de oyunu terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den yana kullandığını söyleyen Saat'ten şok edici bir açıklama daha geldi.