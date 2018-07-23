Türkiye'nin ünlü isimlerinden Beren Saat, Erzurum'da HDP mitingi öncesi çıkan olaylarda sosyal medya hesabından HDP'yi savunan bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine bir de oyunu terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den yana kullandığını söyleyen Saat'ten şok edici bir açıklama daha geldi.
Beren Saat'in yabancı hayranına verdiği cevap şok etti!
Beren Saat sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafın altına yabancı bir hayanının yaptığı yorumun üzerine Saat'in verdiği cevap görenleri şaşırttı. İşte o yorum...
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