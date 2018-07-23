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Sübyancı isyanı

Sübyancı isyanı
Rafet El Roman, önceki gün eski aşkı Yeşim Eryıldırım'la Nişantaşı'ndaydı. Oğlu Edvan'ın annesiyle sık sık görüştüklerini belirten şarkıcı, "Yeşim'le iyi arkadaşız" dedi. 50 yaşındaki sanatçı, 19 yaşındaki güzelle aşk yaşadığı iddiası için de "İyice sübyancı gibi durumlar oluştu" diye konuştu.


Aydın HAMZA
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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