Sübyancı isyanı

Rafet El Roman, önceki gün eski aşkı Yeşim Eryıldırım'la Nişantaşı'ndaydı. Oğlu Edvan'ın annesiyle sık sık görüştüklerini belirten şarkıcı, "Yeşim'le iyi arkadaşız" dedi. 50 yaşındaki sanatçı, 19 yaşındaki güzelle aşk yaşadığı iddiası için de "İyice sübyancı gibi durumlar oluştu" diye konuştu.





Aydın HAMZA