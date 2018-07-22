Özlem Yıldız 2013'te boşandığı Sinan Serterve oğlu Demir ile geçen yıl Bodrum Akyarlar'da kişi başı 60 TL'ye halk teknesi turuna katılmıştı.
Özlem Yıldız'ın oğluyla 150 TL'lik tenke turu!
Özlem Yıldız, uzun zamandır Bodrum'da oğlu Demir ile tatildeydi. Sunucu Yıldız, 15 TL' ye Akyarlar'dan tekne turuna çıktı ve 6 koy gezdi. Anne - oğulun yaşadığı keyifli dakikalar objektiflere böyle yansıdı...
Etiketler: Özlem Yıldız , Bodrum , TL
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