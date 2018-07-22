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  1. THY'den sahte bilet uyarısı!

'ın oğluyla 150 'lik tenke turu!

, uzun zamandır 'da oğlu Demir ile tatildeydi. Sunucu Yıldız, 15 ' ye Akyarlar'dan tekne turuna çıktı ve 6 koy gezdi. Anne - oğulun yaşadığı keyifli dakikalar objektiflere böyle yansıdı...

Özlem Yıldız halk teknesinde!

Özlem Yıldız 2013'te boşandığı Sinan Serterve oğlu Demir ile geçen yıl Bodrum Akyarlar'da kişi başı 60 TL'ye halk teknesi turuna katılmıştı.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 17:54
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