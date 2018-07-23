Önceki aylarda 'kadına şiddet' yaptığını söyleyip 'snapchat'e veda eden Rihanna, sosyal medya platformunu büyük zarara uğratmıştı. Ünlü yıldız, önceki gün ise yeniden snapchat kullanmaya başladı. Programdaki uygulamayla kendine yüz maskeleri yapan Rihanna sayesinde şirketin yeniden kâr edip etmeyeceği merak konusu...
Rihanna çark etti!
Etiketler: Rihanna
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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