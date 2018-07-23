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çark etti!

Rihanna çark etti!
Önceki aylarda 'kadına şiddet' yaptığını söyleyip 'snapchat'e veda eden Rihanna, sosyal medya platformunu büyük zarara uğratmıştı. Ünlü yıldız, önceki gün ise yeniden snapchat kullanmaya başladı. Programdaki uygulamayla kendine yüz maskeleri yapan sayesinde şirketin yeniden kâr edip etmeyeceği merak konusu...

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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