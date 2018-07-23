Kenan Doğulu'nun yaz konserleri devam ediyor. Kerki Production ve Solfej Organizasyon işbirliği ile düzenlenen yaz konserleri kapsamında Ege'yi karış karış gezen Doğulu, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.