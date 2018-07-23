Kenan Doğulu'nun yaz konserleri devam ediyor. Kerki Production ve Solfej Organizasyon işbirliği ile düzenlenen yaz konserleri kapsamında Ege'yi karış karış gezen Doğulu, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.
Müzik ziyafeti
Etiketler: Kenan Doğulu
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.