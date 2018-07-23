Marifetli Şebnem

manken10 parmağında10 marifet… AilesiyleyaşayanSchaefer, önceki günaldı.Ürünleri aracına yükleyipevinin yolunu tutan güzelmanken, masa ile salıncağıetti.Bu anları da instagram'dapaylaşan 34 yaşındakimodel,eşyalarıyla daböyle gurur pozu vermeyiihmal etmedi.Güzel model, kendi kurduğu salıncakta kitap okudu.