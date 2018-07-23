Marifetli Şebnem

Ünlü manken Şebnem Schaefer'in 10 parmağında 10 marifet… Ailesiyle Almanya'da yaşayan Schaefer, önceki gün bir yapı marketten bahçesi için masa ile salıncak aldı. Ürünleri aracına yükleyip evinin yolunu tutan güzel manken, masa ile salıncağı tek başına monte etti. Bu anları da instagram'da paylaşan 34 yaşındaki model, tek başına monte edip hemen kullanmaya başladığı eşyalarıyla da böyle gurur pozu vermeyi ihmal etmedi.
Güzel model, kendi kurduğu salıncakta kitap okudu.
Güzel model, kendi kurduğu salıncakta kitap okudu.
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