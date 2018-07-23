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'Kim' takar bunları!

Kim takar bunları!
Ünlü yıldız Kim Kardashian, önceki gün çıktığı alışveriş turunda yine ilginç parçalar aldı. Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan seksi yıldız, Judith Leiber markasının taşlarla süslü el çantalarını tercih etti. Hamburger ve kokteyl görünümlü çantaların her birinin fiyatı ise 6 bin dolar.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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