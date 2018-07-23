Ünlü yıldız Kim Kardashian, önceki gün çıktığı alışveriş turunda yine ilginç parçalar aldı. Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan seksi yıldız, Judith Leiber markasının taşlarla süslü el çantalarını tercih etti. Hamburger ve kokteyl görünümlü çantaların her birinin fiyatı ise 6 bin dolar.
'Kim' takar bunları!
Etiketler: Kardashian
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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