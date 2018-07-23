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'da 'şah'landı

’den kendi gibi sosyetik aşkı ’a lüks sürpriz. Madenci işadamı, önceki gün 25 yaşına basan sevgilisini ’ya götürdü. Sosyetik çiftin kaldığı otelin geceliği ise 21 bin lira!...

İtalyada şahlandı
Birkaç aydır kendisi gibi sosyetik Altuğ Leblebici ile aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar'a yaş gününde büyük sürpriz... Madenci bir ailenin oğlu olan Leblebici, 25 yaşına giren Alkoçlar'ın ayağını yerden kesti. Genç işadamı, İtalya'nın gözde tatil bölgesi Positano'ya götürdü.

'SENİ SEVİYORUM'...
Amalfi Kıyısı'ndaki lüks bir oteli seçen , kesenin de ağzını açmaktan kaçınmadı. Leblebici, aşkına unutamayacağı bir yaş günü yaşatmak için otelin geceliği yaklaşık 21 bin lira olan en güzel odasını seçti. Bu arada ilişkinin ilk başlarında "Sadece arkadaşız" açıklaması yapan sosyetik çift, beraberliklerini de artık doludizgin yaşıyor. Altuğ Leblebici, Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafını instagram'da paylaşıp "Seni seviyorum" diye yazdı.




JET-SET TATİL!
Altuğ​ Leblebici'nin Aslışah Alkoçlar'ı yaş günü için götürdüğü Positano'da şu sıralar dünyaca ünlü modacı Tommy Hilfiger gibi jet sosyete tatil yapıyor...




Sosyetik çift, 'da konaklamak için lüks bir oteli tercih etti. İkili, aralarında ünlü raket 'nın da olduğu yıldızlarla aynı yerde tatil yapıyor.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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