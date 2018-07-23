Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün çıktığı Bodrum tatilinden bu kareyi paylaştı. Usta oyuncu, "Hayat sana güzel" diyen bir takipçisine "Ben günde 36 saat çalışıyorum. Başkasının hayatını kıskanana kadar çalışın" diye ayar verdi.
Hızır ayar!
Etiketler: Oktay Kaynarca , Bodrum
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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