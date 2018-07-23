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Hızır ayar!

Hızır ayar!
Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün çıktığı tatilinden bu kareyi paylaştı. Usta oyuncu, "Hayat sana güzel" diyen bir takipçisine "Ben günde 36 saat çalışıyorum. Başkasının hayatını kıskanana kadar çalışın" diye ayar verdi.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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