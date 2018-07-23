Hakan’ın güzel yükü

Ünlü futbolcu Hakan Balta, yılın yorgunluğunu ailesiyle Göcek'te atıyor. Futbolcu, önceki gün eşi Derya Balta ile deniz keyfi yaptı. Derya Hanım, sudan çıkarken de eşinin sırtına atladı. İkilinin bu karesi binlerce beğeni aldı.