Zamanla kasıldı!

2008 yılında 11 yaşındayken oynadığı 'Aşk-Memnu' dizisiyle şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya'nın görüntüsü "Öyle bir geçer zaman" dedirtti. 21 yaşındaki oyuncu, önceki gün Bodrum'daki Çilek Beach'teydi. Sevgilisiyle plaj partisinde eğlenen oyuncunun sakallı ve kaslı halini görenler "Minik Bülent, artık kocaman delikanlı" dedi.







DOĞAN SAVAŞ