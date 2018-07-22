İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo, havalara uçtu. İdo, önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımların Selena Gomez tarafından izlendiğini gördü. Genç şarkıcı, ünlü yıldızın hikayesini izlemesinin ekran görüntüsünü alarak bunu "Şaka mı bu!" notu ile paylaştı. Instagram'da tam 139 milyon takipçisi olan Selena Gomez'in daha önce de başta Tarkan olmak üzere Türk şarkıcıları dinlemeyi sevdiği ortaya çıkmıştı.
Gomez'in İdo'nun instagram'ına bakması üzerine sosyal medyada "Selena artık yengemiz sayılır" esprileri yapılmaya başlandı.
Gomez'in İdo'nun instagram'ına bakması üzerine sosyal medyada "Selena artık yengemiz sayılır" esprileri yapılmaya başlandı.
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