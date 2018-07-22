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'ye bir şok daha!

Şarkıcı 'nin, 'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser, şarkıcıyla ilgili basında çıkan son haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildi. Konserin iptal edilme nedenin ise, Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi



DHA'nın haberine göre, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser, şarkıcıyla ilgili basında çıkan son haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildi.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 19:52
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