DHA'nın haberine göre, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser, şarkıcıyla ilgili basında çıkan son haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildi.
Mustafa Ceceli'ye bir şok daha!
Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser, şarkıcıyla ilgili basında çıkan son haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildi. Konserin iptal edilme nedenin ise, Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi
Etiketler: Mustafa Ceceli , Uğur Işılak , Ankara Üniversitesi , yeditepe üniversitesi , Altın Kelebek , Konya , Seydişehir Belediyesi , Ankara
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.