2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Asena Tuğal ile Şahin Irmak 2015'te nişanlanmıştı. Büyük aşk mutlu sonla bitti!
Asena Tuğal ile Şahin Irmak dünya evine girdi
2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Asena Tuğal ile Şahin Irmak 2015'te nişanlanmıştı. İkili Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi...
2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Asena Tuğal ile Şahin Irmak 2015'te nişanlanmıştı. Büyük aşk mutlu sonla bitti!
Etiketler: Şahin Irmak , Asena Tuğal , Beşiktaş Kültür merkezinde
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