Yol Durumu
  1. Akdeniz aşığı

ile dünya evine girdi

2013 yılında aşk yaşamaya başlayan ile 2015'te nişanlanmıştı. İkili Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi...



2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Asena Tuğal ile Şahin Irmak 2015'te nişanlanmıştı. Büyük aşk mutlu sonla bitti!
Etiketler: , ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 18:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ