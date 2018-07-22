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İşte ve 'ın çocuklarının ismi!

'de oynayan milli futbolcu ve eşi Turan'ın erkek bebeklerinin ismi belli oldu!

İşte Turan çiftinin bebeklerinin ismi!

Milli futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerinin doğmasına 4 ay kaldı.
Çift, Kasım'da doğacak oğullarının isminin 'Hamza Arda' olmasına karar verdi.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 14:44
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