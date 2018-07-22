Milli futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerinin doğmasına 4 ay kaldı.
Çift, Kasım'da doğacak oğullarının isminin 'Hamza Arda' olmasına karar verdi.
İşte Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın çocuklarının ismi!
Medipol Başakşehir'de oynayan milli futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın erkek bebeklerinin ismi belli oldu!
Milli futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerinin doğmasına 4 ay kaldı.
Etiketler: aslıhan doğan , Arda Turan , Medipol Başakşehir
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