Oyuncu Caner Cindoruk, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı. Ancak tatilde rahatsızlanan Cindoruk, gece saatlerinde rahatsızlandı ve hastaneye gitti.
Caner Cindoruk tatilde zehirlendi!
Caner Cindoruk tatilde zehirlendi. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Bodrum'da alan Cindoruk, Muğla'da gece geç saatlerde soluğu hastanede aldı.
Etiketler: Muğla , Caner Cindoruk , Bodrum
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.