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tatilde zehirlendi!

tatilde zehirlendi. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu 'da alan Cindoruk, 'da gece geç saatlerde soluğu hastanede aldı.

Ünlü oyuncuya tatil zehir oldu

Oyuncu Caner Cindoruk, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı. Ancak tatilde rahatsızlanan Cindoruk, gece saatlerinde rahatsızlandı ve hastaneye gitti.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 13:08
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