Yol Durumu
  1. Kıskandırdı
  2. Şaka gibi

Maymun yüz vermedi ( Hollywood dedikoduları)



Türk işadamı Cem Habib'le evli olan İngiliz yıldız Caroline Stanbury, önceki gün ABD'deki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Maymunların bulunduğu bölüme giderek onları elleriyle beslemek isteyen güzel yıldız, hüsrana uğradı. Caroline Stanbury, bu kareyi "Yüzüme bile bakmadı" diyerek paylaştı.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR