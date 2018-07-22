Türk işadamı Cem Habib'le evli olan İngiliz yıldız Caroline Stanbury, önceki gün ABD'deki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Maymunların bulunduğu bölüme giderek onları elleriyle beslemek isteyen güzel yıldız, hüsrana uğradı. Caroline Stanbury, bu kareyi "Yüzüme bile bakmadı" diyerek paylaştı.
Maymun yüz vermedi ( Hollywood dedikoduları)
Türk işadamı Cem Habib'le evli olan İngiliz yıldız Caroline Stanbury, önceki gün ABD'deki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Maymunların bulunduğu bölüme giderek onları elleriyle beslemek isteyen güzel yıldız, hüsrana uğradı. Caroline Stanbury, bu kareyi "Yüzüme bile bakmadı" diyerek paylaştı.
Etiketler: Justin Bieber , George Clooney , Amal Clooney , Caroline Stanbury , İtalya , İngiltere
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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