Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, yazın tadını ablası Şeyda Coşkun'la Bodrum'da çıkarıyor. İkili, önceki gün atv ile Yalıkavak'ta gezintiye çıktı. Abla-kardeş, kask takmayarak ise kuralları hiçe saydı.
Kuralsız kardeşler
Etiketler: mehmet ali erbil , tuğba çoşkun , Şeyda Coşkun , Bodrum
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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