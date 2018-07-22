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Kuralsız kardeşler

Kuralsız kardeşler
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, yazın tadını ablası Şeyda Coşkun'la 'da çıkarıyor. İkili, önceki gün atv ile Yalıkavak'ta gezintiye çıktı. Abla-kardeş, kask takmayarak ise kuralları hiçe saydı.
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