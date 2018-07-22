gün sarı saçlarını koyu koyulaştıranyeni imajının arkasından 'yeni film' çıktı.adlı bir filmde rol olacak olan 34 yaşındaki oyuncu, çekimleri önümüzdeki günlerdebaşlayacak olan filmdecanlandıracak. Alman oyuncu,buradageçirecek.