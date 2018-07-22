Önceki gün sarı saçlarını koyu koyulaştıran Meryem Uzerli'nin yeni imajının arkasından 'yeni film' çıktı. 'Kovan' adlı bir filmde rol olacak olan 34 yaşındaki oyuncu, çekimleri önümüzdeki günlerde Artvin'de başlayacak olan filmde arıcılıkla uğraşan bir kadını canlandıracak. Alman oyuncu, yakında Karadeniz'e gidip burada arıcılıkla uğraşan kadınlarla zaman geçirecek.
Kovan'dan Meryem çıktı
Etiketler: Artvin , meryem üzerli , Karadeniz , kovan
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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