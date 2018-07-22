Yol Durumu
  1. Kuralsız kardeşler
  2. İnna rüzgarı

'dan Meryem çıktı

Kovandan Meryem çıktı
Önceki gün sarı saçlarını koyu koyulaştıran Meryem Uzerli'nin yeni imajının arkasından 'yeni film' çıktı. 'Kovan' adlı bir filmde rol olacak olan 34 yaşındaki oyuncu, çekimleri önümüzdeki günlerde Artvin'de başlayacak olan filmde arıcılıkla uğraşan bir kadını canlandıracak. Alman oyuncu, yakında Karadeniz'e gidip burada arıcılıkla uğraşan kadınlarla zaman geçirecek.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR