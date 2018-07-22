Oyuncu İlker Kızmaz'dan önceki gün renkli bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, yıllar önce eşi Aslı Kızmaz'la Ege'de su altında çektiği bu neşeli kareyi takipçileriyle paylaştı. Sempatik ikilinin bu fotoğrafı, "Su altında aşk" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Derin sevgi
Etiketler: Kızmaz
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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