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Derin sevgi

Derin sevgi
Oyuncu İlker 'dan önceki gün renkli bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, yıllar önce eşi Aslı Kızmaz'la Ege'de su altında çektiği bu neşeli kareyi takipçileriyle paylaştı. Sempatik ikilinin bu fotoğrafı, "Su altında aşk" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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