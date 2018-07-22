Yol Durumu
  1. 900 milyon doları var
  2. Taylor'dan leopar style

Kazanç 'dizi'si

Milyonları ekrana kilitleyen diziler, yapımcılarını da ihya ediyor. Geçen sezonun en çok kazananı 10.4 milyon lira kâr eden Velid bin İbrahim Al İbrahim olurken; Kerem Çatay 10 milyon lira kârla ikinci sıraya yerleşti



Diziler, geçen sezon 1.4 milyar lira ciro gerçekleştirdi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Diriliş Ertuğrul gibi diziler en çok ciro yapan diziler arasında yer aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR