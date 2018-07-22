Diziler, geçen sezon 1.4 milyar lira ciro gerçekleştirdi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Diriliş Ertuğrul gibi diziler en çok ciro yapan diziler arasında yer aldı.
Kazanç 'dizi'si
Milyonları ekrana kilitleyen diziler, yapımcılarını da ihya ediyor. Geçen sezonun en çok kazananı 10.4 milyon lira kâr eden Velid bin İbrahim Al İbrahim olurken; Kerem Çatay 10 milyon lira kârla ikinci sıraya yerleşti
Diziler, geçen sezon 1.4 milyar lira ciro gerçekleştirdi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Diriliş Ertuğrul gibi diziler en çok ciro yapan diziler arasında yer aldı.
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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