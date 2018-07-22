Birlikte çıktıkları dünya turneleri için Avrupa'yı dolaşan Beyonce ile Jay-Z'nin son durağı İtalya oldu. Ünlü çift, Amalfi kıyılarında tatil yaparken görüntülendi. Rumi ve Sir adlı ikizleri ile kızları Blue Ivy'nin de kendilerine eşlik ettiği çift, lükse olan düşkünlüklerini yine gözler önüne serdi. Beyonce ile Jay-Z, 95 metrelik ultra lüks bir yat kiraladı. Haftalık kiralama bedelinin tam 1 milyon 200 bin euro olduğu ultra lüks yat adıyla da dikkat çekti.
İlluminati finanslı lüks hayat
Dünya turnesi için önceki gün İtalya’ya giden Beyonce ile Jay-Z, haftalığı 1 milyon 250 bin euro olan ‘Kısmet’ adlı lüks bir yat kiraladı. Yatın sahibinin de aynı tarikata üye olduğu iddiası üzerine ABD basını, ‘Ünlü çift, hayatlarını İlluminati sayesinde ultra lüks yaşıyor’ manşetleri attı!
Birlikte çıktıkları dünya turneleri için Avrupa'yı dolaşan Beyonce ile Jay-Z'nin son durağı İtalya oldu. Ünlü çift, Amalfi kıyılarında tatil yaparken görüntülendi. Rumi ve Sir adlı ikizleri ile kızları Blue Ivy'nin de kendilerine eşlik ettiği çift, lükse olan düşkünlüklerini yine gözler önüne serdi. Beyonce ile Jay-Z, 95 metrelik ultra lüks bir yat kiraladı. Haftalık kiralama bedelinin tam 1 milyon 200 bin euro olduğu ultra lüks yat adıyla da dikkat çekti.
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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