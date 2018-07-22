İlluminati finanslı lüks hayat

çıktıkları dünya turneleri içindolaşanson durağıoldu. Ünlü çift,kıyılarında tatil yaparken görüntülendi.adlı ikizleri ilede kendilerine eşlik ettiği çift, lükse olan düşkünlüklerini yine gözler önüne serdi. Beyonce ile Jay-Z,ultra lüks bir yat kiraladı.olduğu ultra lüks yat adıyla da dikkat çekti.