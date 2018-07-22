Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, işleri büyüttü. Güzel stil danışmanı, ortağı Deniz Marşan'la İstanbul'da sahibi olduğu 'Room&Rumours' adlı kafebutiğin yeni şubesini önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta açtı.
Güzel ekip
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , Bodrum Yalıkavak , İstanbul , güzel
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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