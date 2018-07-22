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En tatlı pişti

En tatlı pişti

Bahçekapılı'nın 2 yaşındaki kızı Nil ile popçu Berkay'ın 1 yaşındaki kızı Arya, aynı mayoyu giyince ortaya bu neşeli kare çıktı. Sevimli miniklerin bu hali ise "En tatlı pişti" dedirtti.



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