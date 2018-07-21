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Özlem kabardı

Özlem kabardı
Kızı Mihran'a 7 aylık hamile olan Şükran Ovalı, 'da kampta olan Caner Erkin'e hasret kaldı. Oyuncu, dün eşine instagram'da Sabahattin Ali'nin 'Çocuklar Gibi' şiiriyle ilan-ı aşk etti.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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