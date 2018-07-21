Müthiş seri

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek 'İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri' için geri sayım başladı. Birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak konser serisi, 2 Ağustos'ta Kenan Doğulu konseriyle start alacak.
Ertesi gün sahnede Mark Eliyahu olacak.
Her röportajında İstanbul'u ne kadar sevdiğinden bahseden Mohsen Namjoo da 5 Ağustos'ta ilk kez Türk sevenleriyle buluşacak.
11 Ağustos'ta Şebnem Ferah'ın yer alacağı konser serisi 15 Ağustos'ta Ferhat Göçer'le son bulacak.
Ertesi gün sahnede Mark Eliyahu olacak.
Her röportajında İstanbul'u ne kadar sevdiğinden bahseden Mohsen Namjoo da 5 Ağustos'ta ilk kez Türk sevenleriyle buluşacak.
11 Ağustos'ta Şebnem Ferah'ın yer alacağı konser serisi 15 Ağustos'ta Ferhat Göçer'le son bulacak.
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