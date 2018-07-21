Yol Durumu
  1. Babaya saygı!
  2. 'Deliler' geliyor

Müthiş seri

Müthiş seri
Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek 'İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri' için geri sayım başladı. Birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak konser serisi, 2 Ağustos'ta Kenan Doğulu konseriyle start alacak.

Ertesi gün sahnede Mark Eliyahu olacak.



Her röportajında 'u ne kadar sevdiğinden bahseden Mohsen Namjoo da 5 Ağustos'ta ilk kez Türk sevenleriyle buluşacak.



11 Ağustos'ta Şebnem Ferah'ın yer alacağı konser serisi 15 Ağustos'ta Ferhat Göçer'le son bulacak.
Etiketler: , , , ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ