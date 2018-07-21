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Messi'den tatil çalımı

Messiden tatil çalımı
Dünyanın en gözde futbolcularından Lionel Messi, 'nın bitimiyle soluğu ailesiyle tatilde aldı. Eşi Antonella Roccuzzo, çocukları, yeğenleri ve çok yakın dostlarını alıp İbiza'ya götüren yıldız futbolcu, günlüğü 15 bin euro olan ultra lüks bir yat kiraladı. Messi, ailesiyle de yüzen sarayda böyle görüntülendi.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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