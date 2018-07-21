Dünyanın en gözde futbolcularından Lionel Messi, Dünya Kupası'nın bitimiyle soluğu ailesiyle tatilde aldı. Eşi Antonella Roccuzzo, çocukları, yeğenleri ve çok yakın dostlarını alıp İbiza'ya götüren yıldız futbolcu, günlüğü 15 bin euro olan ultra lüks bir yat kiraladı. Messi, ailesiyle de yüzen sarayda böyle görüntülendi.
Messi'den tatil çalımı
Etiketler: lionel messi , Dünya Kupası
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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