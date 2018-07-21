Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, önceki gün Yalıkavak'taki Jungle 8'de izdiham yarattı. Başarılı DJ'yi dinlemek isteyen gençler mekanın kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Sarp Yaman'ın işlettiği 800 kişilik mekana 1480 tatilci akın edince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.
Hınca hınç!
Etiketler: DJ , Mahmut Orhan
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.