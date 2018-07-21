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Hınca hınç!

Hınca hınç!
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, önceki gün Yalıkavak'taki Jungle 8'de izdiham yarattı. Başarılı 'yi dinlemek isteyen gençler mekanın kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Sarp Yaman'ın işlettiği 800 kişilik mekana 1480 tatilci akın edince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.


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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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