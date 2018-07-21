Ateş hattı

İkoncan İvana Sert, sosyal medyada hava atayım derken 'sorumsuz anne' damgası yedi. Eski eşi Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş'le geçtiğimiz ay Avrupa turuna çıkan tasarımcı, önceki gün soluğu Antalya'da aldı. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran Sert, akşam da 12 yaşındaki oğluyla kaldıkları otelin restoranına uğradı.
İkoncan, şefin ızgara başında yaptığı flambe'den (ateşli şovdan) çok etkilendi. Sert, oğlunun da ızgara başına geçerek bu tehlikeli şovu yapmasına izin verdi. Ateş'in şişe içerisindeki alkolü ızgaraya boşaltmasıyla ortalık alev aldı. Sert, yaklaşık 1 metreyi bulan alevleri büyük bir keyifle videoya kaydetti. Oğlunun hayatını tehlikeye atan 38 yaşındaki Sırp tasarımcının bu düşüncesiz tavrı da ilk değil... İkoncan, geçtiğimiz yıllarda da Ateş'in jetski kullanmasına izin vererek hem oğlunun hem de tatilcilerin hayatını tehlikeye atmıştı.
İkoncan, şefin ızgara başında yaptığı flambe'den (ateşli şovdan) çok etkilendi. Sert, oğlunun da ızgara başına geçerek bu tehlikeli şovu yapmasına izin verdi. Ateş'in şişe içerisindeki alkolü ızgaraya boşaltmasıyla ortalık alev aldı. Sert, yaklaşık 1 metreyi bulan alevleri büyük bir keyifle videoya kaydetti. Oğlunun hayatını tehlikeye atan 38 yaşındaki Sırp tasarımcının bu düşüncesiz tavrı da ilk değil... İkoncan, geçtiğimiz yıllarda da Ateş'in jetski kullanmasına izin vererek hem oğlunun hem de tatilcilerin hayatını tehlikeye atmıştı.
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