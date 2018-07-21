Bodrum'da tatil yapan Oktay Kaynarca, "Duruyo Bodrum çalmamışlar…" yazıp bir fotoğrafını paylaştı.
Oktay Kaynarca'dan takipçisine sert cevap
Oktay Kaynarca, sezonun stresini atmak için Bodrum’a gitti. Tatilden fotoğraf paylaşan Kaynarca’nın canını bir takipçisi sıktı. Oktay Kaynarca, gelen yoruma hemen cevap verdi.
Bodrum'da tatil yapan Oktay Kaynarca, "Duruyo Bodrum çalmamışlar…" yazıp bir fotoğrafını paylaştı.
Etiketler: Oktay Kaynarca , Bodrum
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