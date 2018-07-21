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  1. Büyük aşkta mutlu son

'dan takipçisine sert cevap

, sezonun stresini atmak için ’a gitti. Tatilden fotoğraf paylaşan Kaynarca’nın canını bir takipçisi sıktı. Oktay Kaynarca, gelen yoruma hemen cevap verdi.



Bodrum'da tatil yapan Oktay Kaynarca, "Duruyo Bodrum çalmamışlar…" yazıp bir fotoğrafını paylaştı.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 20:41
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