Yol Durumu
  1. Gigi'den moda dersi

aşığı

, ve kentlerinde yaşamanın zor olduğunu söyledi.

Akdeniz aşığı
Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, eleştiriler karşısında geri adım attı. Gittiği her yere 5 korumasını da götüren Ratajkowski, "Artık korumasız gezeceğim" dedi. 'de geçen bir yaz filminde rol almak istediğini belirten 27 yaşındaki Amerikalı güzel, şöyle konuştu: Oyunculukta da ilerlemek istiyorum. Akdeniz benim en mutlu olduğum yer. Eğer burada geçecek bir filmde rol alırsam, daha da mutlu olacağım...
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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