Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, eleştiriler karşısında geri adım attı. Gittiği her yere 5 korumasını da götüren Ratajkowski, "Artık korumasız gezeceğim" dedi. Akdeniz'de geçen bir yaz filminde rol almak istediğini belirten 27 yaşındaki Amerikalı güzel, şöyle konuştu: Oyunculukta da ilerlemek istiyorum. Akdeniz benim en mutlu olduğum yer. Eğer burada geçecek bir filmde rol alırsam, daha da mutlu olacağım...
Akdeniz aşığı
Emily Ratajkowski, New York ve Los Angeles kentlerinde yaşamanın zor olduğunu söyledi.
Etiketler: Emily Ratajkowski , Los Angeles , New York , Akdeniz
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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