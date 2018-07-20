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Geniş aile

Geniş aile
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, kendinden 16 yaş küçük aşkıyla tatil için ilginç bir adres tercih etti. Önceki gün Gündoğan'da sevgilisiyle deniz keyfi yapan 46 yaşındaki ünlü oyuncunun sevgilisiyle, eski eşine ait yazlıkta konakladığı öğrenildi.
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