Bravo Inna

şarkıcıönceki akşamhayranlarını coşturdu. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konserde Ajda Pekkan'ın 'Yaz Yaz Yaz' sarkısını da seslendiren popçu, sahneye davet ettiği minik hayranıyla düet yaptı. Şarkıcı, sempatik tavırlarıyla alkış aldı.