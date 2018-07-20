Rumen şarkıcı Inna, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarını coşturdu. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konserde Ajda Pekkan'ın 'Yaz Yaz Yaz' sarkısını da seslendiren popçu, sahneye davet ettiği minik hayranıyla düet yaptı. Şarkıcı, sempatik tavırlarıyla alkış aldı.
Bravo Inna
Rumen şarkıcı Inna, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarını coşturdu. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konserde Ajda Pekkan'ın 'Yaz Yaz Yaz' sarkısını da seslendiren popçu, sahneye davet ettiği minik hayranıyla düet yaptı. Şarkıcı, sempatik tavırlarıyla alkış aldı.
Etiketler: Harbiye Açıkhava , Yaz Yaz , Ajda Pekkan
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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