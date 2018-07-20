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Bravo Inna



Rumen şarkıcı Inna, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarını coşturdu. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konserde Ajda Pekkan'ın 'Yaz Yaz Yaz' sarkısını da seslendiren popçu, sahneye davet ettiği minik hayranıyla düet yaptı. Şarkıcı, sempatik tavırlarıyla alkış aldı.
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