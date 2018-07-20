Önceki ay eski aşkı Melis Sayım'dan baba olan Tuncay Şanlı, önceki gün spiker sevgilisi Seyhan Şaşko ile Yalıkavak'taydı. Eski futbolcu aşkıyla denizde romantik anlar yaşadı. İkilinin keyfi objektifleri fark edince kaçtı.
'Baba plajda'
Önceki ay eski aşkı Melis Sayım'dan baba olan Tuncay Şanlı, önceki gün spiker sevgilisi Seyhan Şaşko ile Yalıkavak'taydı. Eski futbolcu aşkıyla denizde romantik anlar yaşadı. İkilinin keyfi objektifleri fark edince kaçtı.
Etiketler: Tuncay Şanlı , baba
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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