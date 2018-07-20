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' plajda'

Baba plajda

Önceki ay eski aşkı Melis Sayım'dan olan Tuncay Şanlı, önceki gün spiker sevgilisi Seyhan Şaşko ile Yalıkavak'taydı. Eski futbolcu aşkıyla denizde romantik anlar yaşadı. İkilinin keyfi objektifleri fark edince kaçtı.

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