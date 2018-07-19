Sportif sosyetik

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önceki gün Zorlu Center
'da
alışverişteydi. Fit
vücuduyla dikkat
çeken Alkoçlar, "Sporsuz günüm yok, her gün muhakkak aksatmadan yaparım"
diye
sırrını açıkladı.
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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