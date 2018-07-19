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Sportif sosyetik

Sportif sosyetik
Sosyetik Aslışah Alkoçlar, önceki gün 'da alışverişteydi. Fit vücuduyla dikkat çeken Alkoçlar, "Sporsuz günüm yok, her gün muhakkak aksatmadan yaparım" diye sırrını açıkladı.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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