önceki gün adının karıştığı aşk iddiasıyla neye uğradığını şaşırdı! Sali'nin sosyal medya fenomeniile birlikte olduğu öne sürüldü. Bu iddia, sosyal medyaya damga vurdu.güzel şarkıcı,diye duyurulan haberi şöyle yalanladı: