Ziynet Sali, önceki gün adının karıştığı aşk iddiasıyla neye uğradığını şaşırdı! Sali'nin sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez ile birlikte olduğu öne sürüldü. Bu iddia, sosyal medyaya damga vurdu.
43 yaşındaki güzel şarkıcı, 'Yılın aşkı' diye duyurulan haberi şöyle yalanladı: "Yılın şakası olabilir mi acaba? Hayal dünyanıza hayran kaldım. Bu komik haberin aslı astarı yoktur."
43 yaşındaki güzel şarkıcı, 'Yılın aşkı' diye duyurulan haberi şöyle yalanladı: "Yılın şakası olabilir mi acaba? Hayal dünyanıza hayran kaldım. Bu komik haberin aslı astarı yoktur."
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