Yol Durumu
  1. Ünlü oyuncudan doğum açıklaması

Serel Yereli'nin çıplak fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Bodrum Masalı dizisinin yıldız oyuncusu Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Serel Yereli'nin son yaptığı çıplak fotoğraf paylaşımı sosyal medyada olay yarattı. İşte o cesur paylaşımlar...

Ünlü oyuncu çıplak fotoğraflarını paylaştı!

Serel Yereli'nin yıldızı Bodrum Masalı dizisinde Alara karakteriyle parladı. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurt dışına gitti.

  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 17:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ