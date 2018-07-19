Serel Yereli'nin çıplak fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Serel Yereli'nin yıldızı Bodrum Masalı dizisinde Alara karakteriyle parladı. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurt dışına gitti.
Serel Yereli'nin yıldızı Bodrum Masalı dizisinde Alara karakteriyle parladı. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurt dışına gitti.
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