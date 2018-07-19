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  1. Ünlü oyuncu çıplak fotoğraflarını paylaştı!

çaldı, söyledi!

'nin eski eşi 'in şarkıcı ile birliktelik yaşadığı iddiası günlerdir konuşuluyor. Sosyal medyaya düşen bir videoda Mustafa Ceceli'nin, İntizar’ın şarkısına gitarıyla eşlik ettiği görülüyor. Ünlü şarkıcıyı bu keyifli anlarda görüntüye alan kişinin ise Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in olabileceği iddia edildi

Mustafa Ceceli çaldı, İntizar söyledi!

Eski eşi ve 'a ait olduğu öne sürülen samimi görüntüleri mahkemeye verdiği ve sonrasında sosyal medyada yayılmasını sağladığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan , şarkıcı İntizar'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise ikilinin, bir dönem arasından su sızmadığını gözler önüne serdi.

Sosyal medyaya düşen videoda Mustafa Ceceli'nin, İntizar'ın şarkısına gitarıyla eşlik ettiği görülüyor. Ünlü şarkıcıyı bu keyifli anlarda görüntüye alan kişinin ise Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in olabileceği iddia edildi.

Sosyal medyaya düşen videoda Mustafa Ceceli'nin, İntizar'ın şarkısına gitarıyla eşlik ettiği görülüyor.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 21:14
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