Kısa videolar çekerek ünlenen daha sonra Cumali Ceber filmiyle sinema sektörüne adım atan oyuncu Halil Söyletmez'in, ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ortaya çıkmasının sebebi ise Danla Bilic'in youtube kanalında "Ünlü bir şarkıcımız ile bir sosyal medya fenomeni aşk yaşıyor" sözleriydi.

Çıkan haberlerin ardından Halil Söyletmez sosyal medya hesabından haberleri yalanladı. Söyletmez, paylaşımında "Arkadaşlar, malum haber yalan. Evliliğe doğru giden düzenli bir ilişkim var. (Hepiniz biliyorsunuz) Belli ki birilerinin canı sıkılmış. İyi eğlenceler" dedi.





ÜNLÜ ŞARKICIDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Ziynet Sali'den de tepki gecikmedi. Ünlü şarkıcı iddialara "Yılın şakası olabilir mi acaba? Hayal dünyanıza hayran kalmamak elde değil... Bu komik haberin aslı yoktur" diye sitem etti.



