Sporu yaşam tarzı haline getiren Ebru Şallı'ya eski eşi Harun Tan, rakip çıktı. Pilates ile yatıp kalkan Şallı'nın eski eşi, yoga eğitmeni oldu. İş dünyasındaki başarısını spora da taşıyan 53 yaşındaki işadamı, dün yoga eğitmeni sertifikasını aldı. Tan, bu başarısını instagram'da takipçilerine duyurdu. Ünlü işadamını ilk tebrik eden ise Ebru Şallı oldu. Şallı, eski eşine "Gelsin dersler" diye yorum yaparak destek çıktı.
Eski eşler rekabeti
Etiketler: Ebru Şallı , Harun Tan
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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