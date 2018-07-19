Cepte var kriz!

Çiçeği burnunda aşıklar Demet Özdemir'le Seçkin Özdemir'in ilişkisinde cepten kriz çıktı. 3 aydır birlikte olan çiftin arası iddiaya göre geçtiğimiz günlerde bozuldu. Nedeni ise güzel oyuncunun sık sık sevgilisinin cep telefonunu karıştırmasıydı.
Demet Özdemir, iddiaya göre aşkının telefonunu karıştırınca sevgilisinden uyarı aldı. Ancak 24 yaşındaki güzel oyuncu, merakına yenik düşüp hatasını yineledi. Bunun üzerine Seçkin Özdemir'in aşkına sert çıktığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncu, daha sonra Rusya'daki Brezilya-Sırbistan maçını izlemeye gitti. Demet Özdemir, Moskova'daki oyuncuyu iki gün boyunca rahat bırakmadı. Sevgilisini sürekli arayıp kontrol eden oyuncu, İstanbul'a dönen aşkıyla tartıştı. Kısa süreli dargınlık yaşayan ikiliyi yakın dostları barıştırdı.
Demet Özdemir, iddiaya göre aşkının telefonunu karıştırınca sevgilisinden uyarı aldı. Ancak 24 yaşındaki güzel oyuncu, merakına yenik düşüp hatasını yineledi. Bunun üzerine Seçkin Özdemir'in aşkına sert çıktığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncu, daha sonra Rusya'daki Brezilya-Sırbistan maçını izlemeye gitti. Demet Özdemir, Moskova'daki oyuncuyu iki gün boyunca rahat bırakmadı. Sevgilisini sürekli arayıp kontrol eden oyuncu, İstanbul'a dönen aşkıyla tartıştı. Kısa süreli dargınlık yaşayan ikiliyi yakın dostları barıştırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.