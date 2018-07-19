Beckham'a tepki yağdı ( Hollywood dedikoduları)

Futbolun efsane ismi David Beckham, ailesiyle çıktığı Hırvatistan tatilinde sergilediği görüntülerle eleştirilerin odağı haline geldi. Beckham, 7 yaşındaki kızı Harper ile jet-ski'ye binince hedef tahtası oldu. David Beckham, daha önce de minik kızını direksiyona oturtmuştu.
GELİN-DAMAT JÜRİ OLDU
Türkiye'deki 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasının İngiliz versiyonu olan 'X-Factor'ün yeni jüri üyeleri dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field oldu. Babası Türk olan Field, jürideki tek kadın olarak da İngiltere'de büyük ses getirdi.
MALEZYA'DA YAŞ GÜNÜ
Abd'de yayınlanan , 'Strike Back' dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova'yı canlandıran ve çekimler için Malezya'da olan Yasemin Allen, yaş gününü sette kutladı. Dizinin tümü yabancı oyunculardan oluşan set ekibi, önceki gün Allen'e 29. yaş günü için sette pasta kesti.
GELİN-DAMAT JÜRİ OLDU
Türkiye'deki 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasının İngiliz versiyonu olan 'X-Factor'ün yeni jüri üyeleri dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field oldu. Babası Türk olan Field, jürideki tek kadın olarak da İngiltere'de büyük ses getirdi.
MALEZYA'DA YAŞ GÜNÜ
Abd'de yayınlanan , 'Strike Back' dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova'yı canlandıran ve çekimler için Malezya'da olan Yasemin Allen, yaş gününü sette kutladı. Dizinin tümü yabancı oyunculardan oluşan set ekibi, önceki gün Allen'e 29. yaş günü için sette pasta kesti.
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